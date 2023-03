Vereadores, secretários e lideranças abraçam o nome de Rymes Lessa em Piaçabuçu

O pré-candidato a prefeito de Piaçabuçu, Rymes Lessa, reuniu durante essa semana secretários e lideranças comunitárias da zona urbana e rural do município para um bate papo sobre seu projeto político para a sucessão do prefeito Djalma Beltrão. Na última semana durante encontro com os vereadores da base aliada, 10 dos 11 eleitos, Djalma anunciou o nome de Rymes para a sua sucessão no próximo pleito eleitoral de 2024.

Nesta terça-feira, 07, os secretários municipais declararam seu apoio à Rymes Lessa,

prometendo empenho para continuar o projeto de desenvolvimento posto em prática pelo atual gestor. Já nesta quarta-feira, 08 de março, data em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, Rymes recebeu o abraço de lideranças comunitárias, homens e mulheres da cidade e do campo, que trouxeram mensagens de otimismo e apoio ao pré-candidato.