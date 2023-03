Verificações de estímulo: os estímulos estaduais emitidos em 2022 são tributáveis?

CSempre que houver um atraso, o Serviço de Receita Interna (IRS) regras sobre se verificações de estímulo feitos por 21 estados precisam ser declarados como receita. No entanto, estamos falando apenas da maioria dos pagamentos e a resposta é não. A maioria daqueles verificações de estímulo não serão tributáveis, mas precisamos informar quais serão. As pessoas sempre devem relatar as restituições do imposto de renda estadual em sua declaração federal se você detalhar suas deduções. Existem muitos cheques de estímulo do estado que não são tributáveis ​​devido à sua natureza. Alguns deles foram emitidos como socorro em desastres ou para o bem-estar geral. Esses não são tributável no nível federal.

De acordo com o IRS, os pagamentos de 16 estados são os que se enquadram nessa definição. Esses estados são Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, Flórida, Havaí, Idaho, Illinois, Indiana, Maine, Nova Jersey, Novo México, Nova York, Oregon, Pensilvânia e Rhode Island. As pessoas do Alasca obtêm o Dividendo do Fundo Permanente regular da receita de energia do estado, embora os pagamentos sejam tributáveis ​​no nível federal. Este estado foi o que emitiu o adicional de Pagamento de Auxílio à Energia, que não está sujeito a impostos federais.

E quanto a outros estados e suas verificações de estímulo?

Os estados da Geórgia, Massachusetts, Carolina do Sul e Virgínia têm uma situação muito mais complicada. É aí que os contribuintes que fizeram uma dedução padrão federal podem excluir os pagamentos de estímulos estaduais de sua renda. Alguns contribuintes detalharam seus pagamentos, mas precisarão relatar seus pagamentos de estímulo como receita. A razão para isso é que as pessoas que decidem discriminar podem deduzir até $ 10.000 em impostos estaduais de seus impostos federais a cada ano. Cada estado tem seu próprio conjunto de regras diferenciadas e às vezes complicadas com isso, nós encorajamos você a verificar seu escritório local do IRS para pedir mais informações.