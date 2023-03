Veronika Rajek dá zoom em seus ativos em postagem de biquíni colante: ‘Sou muito sexy’

Veronika Rajek surpreendeu seus 4,1 milhões de seguidores no Instagram com uma nova história ao som de Right Said Fred’s eu sou sexy demais. Nele, a modelo exibiu seus produtos em um biquíni colante.

“Sou muito sexy”, afirmou a própria Miss Eslováquia 2016. Palavras que não serão contestadas por nenhum de seus seguidores. A modelo, que voou para o estrelato depois de se declarar a número um de Tom Brady, alcançou novos patamares e até aspira um dia pela capa da edição de maiô da Sports Illustrated.

A modelo eslovaca Veronika Rajek compartilhou um novo vídeo que deixou seus fãs pedindo mais.IG/@veronikarajek

Rajek está subindo a novas alturas. Recentemente, ela comemorou se tornar uma moda novaembaixador da marca. O 27 anos também tem trabalhado ultimamente, e mostra.

Seus seguidores não se cansam dela, como pode ser visto nos comentários de suas postagens. “Você é a mulher mais bonita do mundo”, escreveu um usuário. Outra, elogiou sua personalidade: “Aparência é uma coisa, mas sua vibe é tudo”.