Veronika Rajek mostra corpo deslumbrante com roupa que abraça o corpo enquanto compartilha rotina de exercícios

Smodelo lovakiano Veronika Rajek compartilhou uma visão sobre sua rotina de exercícios e falou sobre sua saúde depois que suas fotos magras provocaram uma reação negativa.

Rajek ganhou fama por declarar seu amor pela estrela da NFL Tom Brady e acumulou muitos seguidores nas mídias sociais, compartilhando uma série de fotos reveladoras, junto com dicas de condicionamento físico.

Agora, Rajek tem sido alvo de críticas com alguns comentaristas online sugerindo que ela é muito magra para ser saudável. A jovem de 27 anos respondeu a isso compartilhando sua rotina de exercícios e outros detalhes sobre sua dieta e saúde.

Seis vezes por semana

Para Rajek, a academia é seu “lugar feliz” e ela se exercita seis vezes por semana. Ela explicou a seus quatro milhões de seguidores no Instagram que gosta de se exercitar e não o faz para ficar em forma e que eles não precisam se preocupar com sua saúde.

“Meu último post com meu corpo supermagro rendeu muito [sic] pessoas [emotional]. Estão mandando spam no meu direct [inbox with messages],” disse Rajek.

“Não, eu não tenho um distúrbio alimentar. Eu como normalmente. Sou apenas uma pessoa super exigente… como apenas 5 ou 6 refeições durante todo o ano. Meus amigos que me conhecem sabem que estou ficando sem açúcar – meu corpo está saudável, eu sei que está saudável e eu amo isso. Então você não precisa temer pela minha saúde. Estou totalmente bem.

“Eu tenho 1,70m e 125 libras [58kg]. Isso é normal porque eu malho seis vezes por semana. Não porque eu queira ser mais magro – eu simplesmente amo fazer isso. Para mim [the gym] é como uma terapia. É minha vez.”

Lugar feliz

Na terça-feira, Rajek postou uma foto de si mesma em um top branco e fazendo beicinho para a câmera. A legenda diz: “é hora da academia, o que significa que é minha hora feliz”.