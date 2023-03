Veronika Rajek surpreende fãs com postagem de biquíni rebelde e causa tumulto na internet

Veronika Rajekmodelo eslovaca de 27 anos e ávida NFL e Tom Brady fã, causou um grande rebuliço com sua última postagem no Instagram.

A modelo deslumbrante exibiu seu físico impressionante em um biquíni azul brilhante e saia combinando, combinado com uma camisa azul transparente adornada com a palavra “Rebelde.”

Rajek’s 4,3 milhões de fãs no Instagram foram rápidos em responder com palavras de elogio, com muitos comentando sobre sua aparência deslumbrante. No entanto, enquanto Rajek pode ser um grande fã de Tom Brady, ela já é casada e segue a carreira de modelo em Cancún.

As postagens sensuais de Veronika Rajek no Instagram deixam os fãs querendo mais

Falando com O Sol dos EUA, Rajek revelou que seu maior sonho é estar na capa da Esportes ilustrados.

“Este é meu objetivo e meu sonho – e também continuar fazendo o que amo e ser modelo”, disse ela.

No entanto, ela também sugeriu uma possível mudança para o NFLbrincando oferecendo seus serviços como receptora ou DB após uma decepcionante Super Bowl para seu amado Philadelphia Eagles.

Independentemente de seus planos futuros, não há como negar que Veronika Rajek é uma estrela em ascensão. Com sua aparência deslumbrante e talento inegável, será emocionante ver o que o futuro reserva para esta jovem e talentosa modelo.