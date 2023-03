Veronika Rajek ‘traz a sensualidade de volta’ com mensagem tentadora no Instagram

Veronika Rajek tem oficialmente ‘trouxe sexy de volta’. A linda loira eslovaca postou mais um vídeo de cair o queixo no Instagram, com a legenda: “A mensagem é clara: estou trazendo a sensualidade de volta.”

Ela não está errada: o vídeo é talvez o mais sexy dela até agora. No clipe, a ex-‘Miss Eslováquia’ pode ser vista caminhando elegantemente por um exótico terraço à beira-mar vestida com um delicioso biquíni laranja e altas colinas. Ela transbordava de confiança enquanto caminhava sedutoramente sob o sol, com seus lindos cabelos loiros balançando na brisa do mar.

Sua figura, como sempre, chamou a atenção dos fãs no Instagram. “Legggggggsssssssss”, comentou um usuário com dez emojis de fogo. “Provavelmente é ilegal parecer tão bem”, disse outro. Apesar de ter 5 pés 11, Rajek é incrivelmente curvilíneo, e os fãs simplesmente não conseguem entender isso.

“Quando Deus te criou, Ele concebeu uma menina tão terna, frágil, sedutora e ao mesmo tempo misteriosa, que você é. Como resistir ao desígnio divino? Impossível, por isso me curvo diante da sua beleza…”, foi um dos comentários mais poéticos.

Neste post, porém, talvez tenha sido o sorriso dela que mais se destacou. Em diversas ocasiões do clipe, ela mostrou aos fãs seu radiante, penetrante e lindo sorriso.Uma verdadeira beleza natural.