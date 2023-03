Veronika Rajek ultrapassa os limites do Instagram e mostra decote em novo vídeo

euife é bom para o modelo Veronika Rajek. Desde sua postagem viral no IG no final de 2022 em Baía de Tampa declarando seu amor por Tom Brady, sua carreira de modelo atingiu novos patamares. Os rumores de que ambos poderiam ser um item se tornaram forragem da mídia por meses.

Mesmo depois que os rumores se dissiparam, Rajek tornou-se um nome familiar nos Estados Unidos, marcando várias aparições na mídia. Miss Eslováquia 2016 agora possui 4 milhões de seguidores no Instagram e comemorou recentemente seu novo status como oficial moda nova embaixador da marca.

Veronika Rajek comemora se tornar embaixadora da marca Fashion Nova com um novo vídeo sedutor.Instagram @veronikarajek

Para comemorar, Veronika Rajek postou um novo vídeo em um top laranja com zíper. A modelo eslovaca puxa o zíper para baixo, revelando seu decote e estrela de marca registrada Davi pingente. Ela sempre se orgulhou de seus “seios totalmente naturais”, como disse em uma recente entrevista em um podcast.

No final, ela fecha o zíper de volta, enquanto olha ansiosamente para a câmera. Seus seguidores, hipnotizados nos comentários. Rajekenquanto isso, promove as políticas de conteúdo do IG.