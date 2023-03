Verstappen conquista primeira pole da nova temporada da F1 no Bahrein

Max Verstappen está começando o novo Fórmula 1 temporada ao terminar a última, com o holandês conquistando a pole position na qualificação para o Grande Prêmio do Bahrein.

Ele registrou um tempo de 1:29.708 em seu Red Bullterminando 0,138 segundos à frente de seu companheiro de equipe Sérgio Perez.

Charles Leclerc ficou na terceira posição, com o Ferrari homem decidindo nem mesmo tentar uma segunda corrida no Q3 para economizar pneus para a corrida.

“Não houve nenhum problema” Leclerc explicou depois.

“Conseguimos encontrar o ritmo, no entanto, precisamos ter em mente que, para a corrida, parece que estamos um pouco atrasados ​​para Red Bull.

“Acho que estamos em melhor posição largando em três com pneus novos do que largando mais atrás com pneus velhos.”

Quanto a Verstappenafirmou ter ficado positivamente surpreendido com o ritmo que encontrou ao longo da qualificação.

“Tem sido um começo de fim de semana um pouco difícil e hoje não encontrei meu ritmo, mas na classificação conseguimos juntar as melhores peças”, disse ele.

“Na verdade, fiquei positivamente surpreso por estar na pole depois das lutas que tive nos treinos.

“É claro que estou muito feliz por estar na pole. É incrível e estou ansioso para amanhã.

“Isso é positivo e nosso carro de corrida é melhor.”

Mais atrás, o Mercedes dupla ou George Russel e Lewis hamilton largará em sexto e sétimo, com Fernando Alonso conseguindo colocar o seu Aston Martin em quinto depois de seus fortes treinos.

O grid de largada completo para o Grande Prêmio do Bahrein