Verstappen fala sobre aposentadoria da F1 novamente

Max Verstappen não quer ficar na Fórmula 1 para sempre. Não é a primeira vez que ele diz isso, e é uma ideia que ainda está em sua mente.

O holandês, bicampeão mundial aos 25 anos, pode parar de pilotar em 2028, para surpresa de muitos, quando seu contrato com a equipe Red Bull terminar, embora ele tenha dado indícios de que pode até encerrar um dia antes disso.

“Sei que tenho muita sorte de pilotar um carro de Fórmula 1. Posso fazer o que quiser, mas em algum momento isso não importa.” Verstappendisse à ‘Sports Illustrated’, admitindo que estava pensando em seu futuro pós-F1.

“Já tenho muitos planos para o que quero fazer. É também sobre qualidade de vida. Há outras coisas na vida além da Fórmula 1. Tenho contrato até 2028 e depois disso vejo.

“Não quero passar meus melhores anos fisicamente apenas na Fórmula 1. Com as corridas se multiplicando, 23 ou 24 por ano é demais.”

Quando Verstappen vai se aposentar?

Se fizermos as contas, Verstappen seria obrigado a vencer o campeonato todos os anos entre agora e sua hipotética aposentadoria em 2028 para vencer Michael Schumacher e Lewis Hamiltonsete títulos.

No mundo da Fórmula 1, a atitude do holandês é uma raridade, embora no passado outros pilotos como o alemão Nico Rosberg decidiram parar em uma idade jovem.

Quanto tempo Checo Perez vai dirigir?

Por outro lado, no campeonato ainda há pilotos veteranos como Fernando Alonsoterceiro aos 41 anos no último Grande Prêmio do Bahrein, que parece ainda ter um longo caminho a percorrer.

Enquanto isso, Checo Pérezque tem 33 anos, nunca foi limitado por idade e também continua competitivo.