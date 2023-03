Verstappen inicia 2023 com vitória confortável no Bahrein, onde Alonso sobe ao pódio

Adepois Red Bull dominaram a temporada de Fórmula 1 de 2022, agora começaram 2023 da melhor maneira possível, Max Verstappen teve uma vitória confortável em Grande Prêmio do Bahreinseguido por seu companheiro de equipe Sérgio Perez em segundo lugar.

Isso é um grande contraste com a corrida de abertura do ano passado no Circuito Internacional do Bahrein, quando nenhum dos dois Red Bull carro finalizado.

Desta vez, eles garantiram o início perfeito, ainda melhor para os campeões em título porque um dos Verstappenprincipais rivais, Charles Leclercteve que se aposentar com um problema no motor.

“Esse é exatamente o início da temporada que queríamos e precisávamos”, disse. Verstappen disse depois de cruzar a linha.

Houve também um pódio para Fernando Alonso em seu Aston Martin estreia, ao fazer um grande esforço para se recuperar de um início difícil em que se chocou com o companheiro de equipe Passeio de Lança.

“Terminar no pódio na primeira corrida do ano é incrível”, disse o espanhol depois.

“Ter o segundo melhor carro na primeira corrida é simplesmente irreal.”

Um dia difícil para a Ferrari e para a Mercedes

Enquanto Red Bull e Aston Martin comemorar, com Passeio tendo terminado em sexto também apesar das lesões, foi um dia muito mais frustrante para Ferrari e para Mercedes.

Além do fato de que Ferrari teve um problema de motor para Leclerc no primeiro dia, eles simplesmente não tinham ritmo.

Mercedespor sua vez, terminou em quinto com Lewis hamilton e sétimo com George Russelque também não é onde eles queriam estar.

Os resultados finais do Grande Prêmio do Bahrein de 2023