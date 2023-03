Vestibular 2023: UEL publica gabarito preliminar da 1ª etapa

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) publicou na noite deste domingo, dia 5 de março, o gabarito preliminar da prova da 1ª fase do Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar as respostas provisórias oficiais por meio do site da COPS (Coordenadoria de Processos Seletivos). O caderno de prova também está disponível.

De acordo com o cronograma do Vestibular 2023, os interessados em contestar o gabarito preliminar já podem entrar com recursos. O procedimento de interposição de recurso poderá ser feito de forma virtual até 21h do dia 7 de março, próxima terça-feira, considerando o horário de Brasília.

A UEL divulgará o gabarito definitivo após a análise dos recursos. Já a divulgação do resultado da 1ª fase, com a lista de habilitados para a 2ª fase, está prevista para o dia 20 de março.

A aplicação das provas da 1ª fase aconteceu na tarde deste domingo (5), com início às 14h. A avaliação foi composta por 60 questões objetivas sobre disciplinas ministradas no Ensino Médio: Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia.

2ª fase e vagas

De acordo com o edital, a aplicação das provas da 2ª fase está marcada para os dias 2, 3 e 4 de abril. A UEL deve liberar a consulta aos locais de prova da 2ª fase a partir do dia 24 de março.

Ainda conforme o edital, ao todo, a UEL está ofertando 2.541 vagas para ingresso em 52 cursos de graduação de diversas áreas. A universidade recebeu 20.819 inscrições para o Vestibular 2023. O resultado final do Vestibular 2023, com a lista de convocados em 1ª chamada e orientações para as matrículas, está previsto para o dia 4 de maio.

Acesse o site da UEL para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também IFCE abre período de inscrição para o Processo Seletivo 2023/2; saiba mais.