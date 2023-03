Vestibular 2023: Uerj recebe pedidos de interesse em vagas não preenchidas

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) abriu o período para manifestação de interesse em vagas não preenchidas do Vestibular Estadual 2023. De acordo com o cronograma, os estudantes poderão indicar interesse nas vagas até o dia 12 de março.

Após a 1ª reclassificação, que já foi divulgada, somente os candidatos que efetuarem o registro de interesse continuarão concorrendo às demais reclassificações.? Segundo o edital, “O candidato que não efetuar seu registro de interesse será considerado desistente do processo seletivo e, portanto, eliminado do Vestibular Estadual 2023”.?

Conforme o cronograma do processo seletivo, a divulgação da 2ª reclassificação e do 2º remanejamento está previsto para o dia 25 de março.

Como foi o Vestibular Estadual?

Nesta edição, o Vestibular Estadual da Uerj contou com apenas uma etapa, com a aplicação de um Exame Único. A universidade realizou a aplicação das provas no dia 4 de dezembro, no período da manhã. De acordo com o estabelecido no edital, houve locais de prova em várias cidades do Estado do Rio de Janeiro (RJ).

O Exame Único foi composto por uma redação em Língua Portuguesa e por 60 questões objetivas sobre as disciplinas ministradas durante o Ensino Médio: Língua Portuguesa e Literatura; Língua Estrangeira; Matemática; Biologia; Física; Química; Geografia; História.

A oferta total da Uerj é de 6.256 vagas para ingresso em diversos cursos de graduação no primeiro e no segundo semestre letivo deste ano. Há reserva de vagas para estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas da rede pública, para pretos, pardos e indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD).

