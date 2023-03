Vestibular 2023: Unesp realiza nova convocação para matrícula

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) publicou a lista de aprovados na 7ª chamada do Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos já podem conferir a nova relação de aprovados por meio do site da Unesp e da página da Fundação Vunesp.

De acordo com as orientações da Vunesp, os candidatos convocados nesta 7ª chamada deverão realizar as matrículas até as 18h do dia 7 de março, próxima terça-feira. O procedimento de matrícula deverá ser feito de forma virtual através do site da Vunesp ou diretamente pelo Sistema de Graduação da Unesp (Sisgrad).

Ao todo, a Unesp está ofertando 7.680 vagas para ingresso em cursos de graduação ministrados em 24 cidades. Parte das vagas estão reservadas segundo estabelece a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

As oportunidades são para cursos ministrados em Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

Vestibular 2023

A Unesp realizou o Vestibular 2023 em duas etapas. As provas da 1ª fase foram aplicadas no dia 15 de novembro de 2022, enquanto as provas da 2ª fase foram aplicadas no dia 19 de dezembro.

A prova da 1ª fase foi composta por questões objetivas sobre assuntos das disciplinas do Ensino Médio. Já a 2ª fase foi constituída por uma prova de redação em Língua Portuguesa e por questões discursivas sobre assuntos específicos, de acordo com a área do candidato.

Acesse o site da Unesp para mais informações.

