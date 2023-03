Vestibular 2024: UERJ encerra prazo para pedidos de isenção do 1º Exame de Qualificação

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) encerra nesta sexta-feira, dia 17 de março, o período para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao 1° Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2024.

De acordo com as orientações do edital de isenção, as solicitações devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da universidade.

O edital estabelece ainda que, para solicitar a isenção, o estudante deverá comprovar que:

possui renda bruta média mensal familiar menor ou igual a 1 (um) salário mínimo nacional;

está cursando o último ano do Ensino Médio ou já concluiu essa etapa de ensino.

Os estudantes podem consultar a lista de documentos necessários para a comprovação dos requisitos através do edital. Conforme o cronograma, a divulgação do resultado dos pedidos de isenção da taxa referente ao 1º Exame de Qualificação está prevista para o dia 10 de abril.

Vestibular Estadual 2024

Nesta edição do Vestibular Estadual a UERJ retomará o formato tradicional do exame. Desse modo, o processo seletivo contará com dois exames de qualificação e com um exame discursivo.

As provas serão compostas por questões objetivas e discursivas sobre conteúdos das disciplinas do Ensino Médio e serão aplicadas nas seguintes datas:

1º Exame de Qualificação: 4 de junho de 2023;

2º Exame de Qualificação: 3 de setembro de 2023;

Exame Discursivo: 3 de dezembro de 2023.

De acordo com o cronograma, os pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao 2º Exame de Qualificação serão recebidos entre os dias 14 e 16 de junho. A divulgação do resultado está prevista para o dia 8 de julho.

A UERJ deve publicar em breve edital de abertura com mais informações sobre as provas, com o valor da taxa e o período de inscrição.

Obras Literárias

“O meu amigo pintor”, de Lygia Bojunga – para o 1º Exame de Qualificação;

“Anos de chumbo”, de Chico Buarque – para o 2º Exame de Qualificação;

“Coração, cabeça e estômago”, de Camilo Castelo Branco – para a prova de Língua Portuguesa e Literaturas, no Exame Discursivo;

“O menino do pijama listrado”, de John Boyne – para a prova de Redação, no Exame Discursivo.

Veja mais informações no site da UERJ.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Fies 2023/1: prazo para complementar informações termina nesta sexta -feira (17); saiba mais.