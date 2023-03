Vestibular de Medicina 2023/2: Unigranrio recebe inscrições até 12 de maio

A Universidade do Grande Rio (Unigrario) está com o período de inscrição aberto para o Vestibular de Medicina 2023/2. De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 12 de maio. Conforme indicado no edital, ao todo, a Unigranrio está ofertando 81 vagas.

Ainda segundo as orientações da edital, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da instituição. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição no prazo estabelecido.

Processo de seleção

Conforme indicado pela Unigranrio, o processo seletivo contará com duas modalidades de ingresso. Desse modo, no momento da inscrição o candidato poderá optar por realizar a prova on-line ou por participar da seleção via aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Aqueles que optarem pela prova passarão pelo exame no dia 27 de maio, por meio de link informado pela universidade. Já os estudantes que escolherem o aproveitamento das notas do Enem poderão se inscrever com os resultados obtidos nas edições do exame ocorridas entre os anos de 2015 e 2022.

A oferta total da Unigranrio é de 81 vagas para ingresso no curso de Medicina no segundo semestre letivo deste ano. As vagas ofertadas são para o Campus Barra da Tijuca e para o Campus Duque de Caxias. A divulgação do resultado será feita logo após a aplicação da prova on-line. Os candidatos devem aguardar a divulgação da lista de aprovados e as orientações para as matrículas.

Além desse vestibular voltado para o curso de Medicina, a Unigranrio conta também com processos seletivos para ingresso nos seus demais cursos de graduação. Há a possibilidade de ingressar com a análise do Histórico Escolar, por exemplo. Veja mais informações no site da universidade.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também IFNMG abre período de inscrição para o Vestibular Simplificado 2023; saiba mais.