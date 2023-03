Vestibular de Medicina Faculdade Pitágoras: principais informações

Vestibular de Medicina Faculdade Pitágoras: informações sobre próxima edição do vestibular

A Faculdade Pitágoras é uma instituição de ensino superior privada que foi fundada no ano de 2000 e possui a sua principal sede na cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais.

Atualmente, a Faculdade Pitágoras conta com mais de cinquenta unidades em todo o país e oferece vagas em seus muitos cursos diferentes. Porém, sem dúvidas o curso mais concorrido é aquele de Medicina. O processo seletivo já foi finalizado, mas você pode conferir as principais informações sobre o vestibular para se preparar para a próxima edição do mesmo.

Ficou interessado e quer saber mais? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir informações importantes o processo seletivo a seguir.

Vestibular de Medicina Faculdade Pitágoras: inscrições já estão encerradas

As inscrições para o vestibular de Medicina 2023 da Faculdade Pitágoras na unidade de Eunápolis já estão encerradas. Elas aconteceram entre os dias 23 de janeiro e 27 de fevereiro de 2023. Todos os candidatos interessados precisaram pagar uma taxa de inscrição de R$250,00 para participar do processo seletivo.

Para essa edição do processo seletivo, 20 vagas foram oferecidas para o curso de Medicina.

Vestibular de Medicina Faculdade Pitágoras: estrutura do vestibular

O vestibular de Medicina 2023 da Faculdade Pitágoras irá acontecer no formato online. O vestibular online foi criado pela instituição no ano de 2018 para atender aos candidatos dos cursos oferecidos em modalidade EaD (educação a distância). Posteriormente, o vestibular online passou a ser uma possiblidade também para os candidatos aos cursos presenciais.

As provas foram aplicadas no dia 04 de março de 2023. Porém, todos os candidatos precisaram participaram de um pré-teste da plataforma online, que aconteceu entre os dias 24 de fevereiro e 3 de março de 2023.

Vestibular de Medicina Faculdade Pitágoras: resultados

A primeira chamada dos resultados do vestibular de Medicina 2023 foram divulgados no dia 10 de março de 2023.

Mais informações sobre as próximas edições do vestibular podem ser encontradas no blog da faculdade.