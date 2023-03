Vic Mensa dorme do lado de fora em Chicago para arrecadar dinheiro para um abrigo para sem-teto

Vic passou a noite na calçada com seu bom amigo, Barbie Englewood – alguém que tem alimentado e dormido sob o viaduto com os sem-teto por semanas como forma de conscientizar.

Está claro que Barbie conseguiu mais do que apenas Vic para dormir do lado de fora neste inverno, com um grupo de pessoas aparecendo para fazer o mesmo … ela também está garantindo que todos tenham acesso a ótimas refeições enquanto lidam com o clima severo.