Vídeo: Alexa Grasso treinou uma técnica de contra-ataque que levou Valentina Shevchenko a finalização ‘centenas de vezes’

Alexa Grasso surpreendeu a muitos ao finalizar Valentina Shevchenko, mas o feito incrível levou meses para ser feito.

Após a vitória frustrante de Grasso sobre Shevchenko no evento co-principal do UFC 285, a nova campeã peso-mosca disse aos repórteres que a fatídica reviravolta que ela marcou após um golpe giratório errado de Shevchenko que levou à finalização foi algo que sua equipe observou no campo de treinamento. .

Na segunda-feira, o tio e treinador de Grasso, Francisco Grasso, compartilhou um vídeo do lutador treinando a contra-técnica:

Assista a uma comparação direta do treinamento e da finalização abaixo.

Logo após a luta, Shevchenko comentou sobre a “situação estúpida” em que se meteu e posteriormente se referiu ao movimento como um “erro” em uma postagem no Instagram. Ela também escreveu que acredita estar “dominando toda a luta” antes de ser finalizada no quarto round. De acordo com os scorecards oficiais, Shevchenko venceu por 29-28 nos scorecards dos três juízes após a terceira rodada.

A postagem de Francisco deixou claro que a vitória de Grasso não foi apenas por causa de um momento de sorte, pois ele descartou a sugestão de que foi “sorte ou coincidência” e escreveu que a técnica vencedora foi “praticada centenas de vezes com muitas variações”.

Tanto Grasso quanto Shevchenko disseram que estão abertos para uma revanche imediata, mas por enquanto Grasso está se deliciando com a glória de ser a primeira mulher mexicana a ganhar um título do UFC e a primeira lutadora a entregar a Shevchenko uma derrota no peso mosca.

Veja a reação emocionada de Grasso à recepção calorosa de seu retorno ao lar abaixo, cortesia da ESPN.