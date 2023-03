Vídeo: Aljamain Sterling e Henry Cejudo separados nos bastidores do UFC 285: ‘Vou te enterrar’

As coisas esquentaram um pouco nos bastidores do UFC 285 entre o campeão peso galo Aljamain Sterling e o próximo adversário Henry Cejudo.

Ambos os lutadores participaram do evento de sábado à noite na T-Mobile Arena em Las Vegas e estão programados para lutar pelo título de 135 libras em 6 de maio no UFC 288. Em um vídeo capturado pela ESPN, parceira de transmissão do UFC, Sterling e Cejudo foram mostrados falando mal e sendo separados por segurança.

Confira o vídeo abaixo.

“6 de maio, vou enterrar sua bunda”, disse Cejudo a Sterling. “6 de maio, vou enterrar você – bunda brega.”

“Vou fazer de você minha putinha”, respondeu Sterling.

“Cale a boca, saia daqui”, disse Cejudo.

A luta foi inicialmente marcada para o UFC 287 em 8 de abril, mas foi adiada um mês depois que Sterling recebeu tratamento para uma lesão persistente. Será a terceira defesa de título de Sterling. Sterling conquistou o cinturão por desqualificação contra Petr Yan no UFC 259 em março de 2021 e depois derrotou Yan em uma revanche disputada no UFC 274 em abril de 2022. “Funk Master” finalizou TJ Dillashaw no evento UFC 280 de outubro em sua apresentação mais recente .

Cejudo fará sua primeira aparição desde que saiu da aposentadoria na esperança de recuperar o campeonato que vagou após sua vitória sobre Dominick Cruz no UFC 249 em abril de 2020. O medalhista de ouro olímpico e ex-campeão de duas divisões do UFC entra no confronto direcionado seis vitórias consecutivas e não perde dentro do octógono desde a decisão dividida para Joseph Benavidez no peso mosca no TUF 24 Finale em dezembro de 2016.