Vídeo: Brutal joelhada voadora manda lutador ao chão no Combate Global

Davey Grant x Raphael Assunção não foi a única luta no sábado em que a decisão do árbitro teve grandes consequências para a ação.

Depois que Alejandro Gavidia e Justin Vasquez pararam contra a cerca no Combate Global, o árbitro Marcos Perez os levantou e Vasquez aproveitou o momento com uma incrível joelhada voadora que nocauteou Gavidia instantaneamente.

Confira o acabamento abaixo, cortesia de @Grabaka_Hitman.

A vitória foi a quinta consecutiva de Vasquez e a quarta no Combate Global, ao mesmo tempo em que devolveu Gavidia à prancheta após a vitória anterior.

O nocaute de Gavidia aconteceu na mesma noite em que Grant colocou Assunção para dormir com um raro triângulo reverso. Momentos antes, Grant havia perdido um ponto do árbitro Keith Peterson por agarrar a cerca para evitar uma queda e, em vez de reiniciar os lutadores, Peterson optou por reiniciá-los em pé.

Entre os que protestaram contra a decisão estava o corner do Assunção e o técnico do Xtreme Couture, Eric Nicksick, que disse ao MMAMania que sua investida merecia ser reiniciada no clinch ou na posição de queda pelo trabalho que fez para chegar lá. O comentarista do UFC Las Vegas, Din Thomas, ecoou a desaprovação de Nicksick e disse que levantaria a questão com o recém-formado Comitê de Lutadores da Associação de Comissões de Boxe.

O veterano repórter de MMA John Morgan citou a explicação do diretor executivo do NAC, Jeff Mullen, para o reinício de Peterson.