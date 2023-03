Vídeo chocante mostra momento em que atirador executa morador de rua

Um atirador executou casualmente um morador de rua em St. Louis Street em plena luz do dia… e o terrível ataque foi registrado em vídeo.

Confira esta filmagem – filmada por uma testemunha – mostrando Deshawn Thomas brandindo uma arma enquanto estava logo atrás do sem-teto do lado de fora de um prédio no centro da cidade na manhã de segunda-feira.