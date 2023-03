Vídeo chocante mostra vulcão indonésio em erupção

Um vulcão na Indonésia explodiu no sábado em uma terrível nuvem em forma de cogumelo de fumaça espessa e cinzas que engoliu o céu… o vídeo é simplesmente INSANO!!

Ainda assim, com toda a fumaça tóxica e magma fervente, as cidades da região foram fechadas para mineração e turismo por ordem do governo.