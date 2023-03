Vídeo da pesagem do Bellator 292 – MMA Fighting

O MMA Fighting tem vídeo da pesagem do Bellator 292 para o evento de sábado no SAP Center em San Jose, Califórnia.

No evento principal, o campeão dos leves do Bellator Usman Nurmagomedov e o ex-campeão do UFC Benson Henderson tiveram que pesar 155 libras ou menos para a luta pelo título dos leves do Bellator.

Tofiq Musayev e Alexander Shabliy se enfrentam nas quartas de final do GP dos leves do Bellator no evento co-principal.

A pesagem cerimonial do Bellator 292 começará às 16:00 ET.

Obtenha os resultados da pesagem do Bellator 292 abaixo.

Card principal (hora do show, 22h ET)

Usman Nurmagomedov (154,8) vs. Benson Henderson (154,6)

Tofig Musayev (155) vs. Alexandre Shabliy (154,4)

Valentin Moldavsky (237,4) vs. Linton Vassell (239,4)

Michael Page (170,8) vs. Goiti Yamauchi (170,6)

Card Preliminar (MMA Fighting, 19h ET)

Enrique Barzola (145,2) vs. Erik Pérez (145,4)

Cass Bell (145,2) vs. Josh Hill (136,6)*

Tony Johnson (184,8) vs. Khalid Murtazaliev (186)**

Julius Anglickas (205.8) vs. Dovletzhan Yagshimuradov (205.8)

Laird Anderson (146) vs. Rogelio Luna (144,8)

Theo Haig (184,2) contra Adam Wamsley (185)

* Luta peso catchw de 146 libras

**Murtazaliev atingiu o peso na segunda tentativa após receber uma hora adicional para cortar