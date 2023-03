Vídeo de Michael Irvin Marriott mostra ex-estrela da NFL falando com acusador e tocando o cotovelo

Reproduzir conteúdo de vídeo



o vídeo de Michael Irwin e seu acusador de má conduta sexual foi finalmente libertado na terça-feira … e a filmagem mostra que a ex-estrela da NFL teve uma conversa bastante longa com a mulher – tocando-a duas vezes no cotovelo – antes de sair.

advogado de Irvin, Levi McCatherncompartilhou uma cópia do vídeo do Marriott em uma coletiva de imprensa com repórteres … depois de obter o clipe após uma batalha legal de semanas com a rede de hotéis por causa dele.

Michael Irvin abre processo contundente contra acusador de má conduta, buscando US$ 100 milhões



No vídeo, que foi capturado no Phoenix, Arizona. estabelecimento em fevereiro 5, você pode ver que Irvin e o funcionário do hotel começaram a conversar logo na entrada da área do bar, apertando as mãos – antes de se afastarem alguns metros para o saguão.

Irvin e a mulher podem ser vistos na filmagem conversando por mais de um minuto. Duas vezes durante a interação, Irvin toca o cotovelo da mulher. Pouco tempo depois, os dois apertam as mãos e a mulher se afasta. Toda a interação parecia normal.

Irvin pode então ser visto no vídeo dando três tapas na própria bochecha. Ele então se aproxima para tirar uma selfie com um homem que McCathern acredita ser um funcionário do hotel. Seguindo a foto, Irvin sai da vista da câmera.

Em documentos judiciais arquivados na semana passada, Marriott afirma que a mulher disse que durante a conversa com Irvin, o ex-jogador de futebol americano perguntou a ela “se ela sabia alguma coisa sobre ter um ‘grande homem negro dentro de [her].'”

Depois que o vídeo foi exibido, Irvin negou ter feito qualquer comentário – dizendo: “Não falo assim. Nunca falei assim. Nego totalmente ter dito isso.”

Ele acrescentou que a conversa era simplesmente sobre futebol e os programas de TV em que ele está.

“Costumávamos dizer no futebol: ‘O olho no céu não mente'”, disse ele. “É apenas a verdade.”



McCathern, por sua vez, disse acreditar que o vídeo mostra que o acusador de Irvin estava “feliz como uma cotovia” durante a conversa. Ele especulou que outro funcionário na área pode ter ficado chateado com ela por se comunicar com Irvin durante o trabalho.

“Não há dúvida de que, ao assistir a isso, esta mulher não está ofendida”, disse McCathern. “Isso não é uma agressão sexual. Isso não é assédio sexual. Isso não é má conduta sexual.”

McCathern reapresentou seu processo de $ 100 milhões contra Marriott e outros envolvidos nas acusações contra Irvin no Arizona na manhã de terça-feira … depois que ele disse que queria ter certeza de que estava processando “as pessoas certas”.