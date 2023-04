Vídeo de pesagem do Gamebred Boxing 4

Assista ao vídeo de pesagem do cartão de luta Gamebred Boxing 4: Pettis vs. Jones Jr., que acontece no sábado no Fiserv Forum em Milwaukee.

O vídeo da pesagem cerimonial vai ao ar às 18h ET e pode ser assistido acima.

Na luta principal, Anthony Pettis faz sua estreia no boxe profissional contra o lendário Roy Jones Jr. A luta está contratada para acontecer até 200 libras.

Várias outras estrelas do MMA vão pesar na sexta-feira, incluindo os ex-campeões do UFC Vitor Belfort e José Aldo, e seus respectivos adversários, Ronaldo Souza e Jeremy Stephens, além de Pearl Gonzalez e Gina Mazany.

Veja abaixo os resultados da pesagem do Gamebred Boxing 4.

Card principal (PPV.com às 21:00 ET)

Roy Jones Jr. vs Anthony Pettis

Vitor Belfort x Ronaldo Souza

José Aldo (148) vs. Jeremy Stephens (146,9)

Clarence Booth x Luis Feliciano (143,5)

Devin Cushing (131,6) vs. Damian David Marciano (130)

Pearl Gonzalez (125,7) vs. Gina Mazany (126,5)

Dillon Cleckler (248,5) vs. Josh Burns (275,4)

Bi Nguyen (119,6) vs. Andy Nguyen (120)

Card Preliminar

Joe Riggs (200,2) vs. Markus Perez (199,8)

Mandeep Jangra (133,9) vs. Ryan Reber (133,9)

Javier Zamarron (131) vs. Roberto Armas (130.8)

Cade Howell (147,6) vs. Christopher Wingate (148)

Danielle Cohen (134,7) vs. Danielle Wynn (135,4)