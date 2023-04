Vídeo de tiroteio no restaurante Yo Gotti mostra briga, 2 homens mortos a tiros

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ Hip Hop obteve um novo vídeo dentro Yo Gottirestaurante de Memphis, e mostra a briga total que levou ao tiroteio em massa que deixou 2 mortos e 5 feridos.

Na filmagem, um corredor lotado dentro do restaurante Prive define o cenário para a confusão que parece centrar-se em torno de um homem com uma jaqueta vermelha e outro com uma jaqueta azul. Há um impasse tenso entre 5 a 8 pessoas quando o cara de vermelho bate em todo o grupo e alguém joga uma bebida … e então é o caos total.

O cara de jaqueta azul na verdade estava de muletas, mas as entrega para uma mulher e então se junta à luta … repetidamente dando soco após soco e afundando uma cadeira na cabeça do homem de vermelho depois que ele foi derrubado no chão.

Parece que a segurança tenta separar as pessoas, e a briga se espalha do lado de fora no estacionamento… e o vídeo começa com um homem já baleado, e o cara de azul pulando em um pé gritando com os espectadores. Ele então abre fogo com o que parece ser uma arma semiautomática atingindo um homem de preto várias vezes.

A filmagem o mostra mancando para longe da cena enquanto 2 corpos jaziam na calçada.

A polícia de Memphis confirmou um tiroteio esta noite @YoGotti ‘s restaurante Prive em Hickory Hill. Parece que pelo menos uma pessoa está morta. Fique com #wreg para o mais recente #privado pic.twitter.com/NRrZ5TD6Pf — melissa moon (@MMoon_WREG3) 30 de março de 2023

Conforme informamos, 2 pessoas foram declaradas mortas e os policiais nos disseram que ainda estão procurando pelos suspeitos.