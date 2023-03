Vídeo do Bellator 292: Michael Page demoliu a rótula de Goiti Yamauchi com uma finalização brutal de 26 segundos

Michael Page encerrou sua volta ao MMA com um único golpe.

Após uma participação especial de uma luta no boxe sem luvas contra Mike Perry, Page (20-2) fez seu retorno à jaula na noite de sexta-feira como a abertura do card principal do Bellator 292 – e sua briga nos meio-médios contra Goiti Yamauchi (28-5) forneceu um dos destaques mais horríveis que o MMA já viu durante todo o ano.

Page pareceu machucar gravemente a rótula de Yamauchi com seu primeiro golpe – um chute na perna direita de Yamauchi – apenas 26 segundos após o início da competição.

“É difícil até mesmo comemorar quando ele está lá”, disse Page. “Na verdade, sou fã dele e de seu trabalho. Foi um prazer agraciar a gaiola com ele, mas eu realmente desejo a ele uma rápida recuperação.”

O vídeo do terrível final pode ser visto abaixo.

O resultado foi a 11ª vitória de Page por nocaute técnico no Bellator, a maior da história do evento.

Posteriormente, Page pediu uma disputa de título contra o campeão dos meio-médios Yaroslav Amosov.

Os resultados completos do Bellator 292 podem ser vistos aqui.