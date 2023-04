Vídeo do Bellator 293: Mike Hamel acerta Nick Browne com chute na cabeça e prepara nocaute em 42 segundos

A primeira finalização de Mike Hamel no Bellator valeu a pena esperar.

No card preliminar do Bellator 293 na sexta-feira, Hamel precisou de apenas 42 segundos para acertar um chute na cabeça que deixou Nick Browne cambaleando para um nocaute no primeiro round.

Assista ao final fantástico aqui.

Demorou alguns momentos para Hamel encontrar seu alcance, mas quando o fez, ele acertou um chute alto no queixo de Browne. O golpe abalou visivelmente Browne, levando-o a atirar instintivamente para uma queda, mas isso apenas o deixou aberto para socos de Hamel. Depois que Browne absorveu mais alguns chutes fortes, o árbitro Frank Trigg interveio para a paralisação.

Browne protestou contra a chamada de Trigg, que veio em 0:42 do Round 1.

Hamel venceu sua terceira luta consecutiva depois de perder as decisões em suas duas primeiras aparições no Bellator. Ele finaliza uma luta pela primeira vez desde janeiro de 2017.

Browne já perdeu duas seguidas.