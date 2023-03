Vídeo do UFC 285: Dricus Du Plessis força Derek Brunson a jogar a toalha para encerrar a reviravolta selvagem

Dricus Du Plessis nunca pode ser descartado.

O peso médio sul-africano travou um duelo de ida e volta com Derek Brunson (23-9) no sábado no UFC 285 em Las Vegas e teve que ir fundo para conseguir uma vitória por nocaute no final do segundo round. Uma onda de Du Plessis (19-2) encerrou a luta pouco antes do terceiro round, depois que o corner de Brunson jogou a toalha para salvar seu lutador.

Assista ao final dramático acima.

A luta começou bem para Brunson, que dominou Du Plessis no chão no primeiro round. Brunson marcou no ground and pound, ao vencer Du Plessis por posições e depois ameaçar com um estrangulamento no final do período. Ambos os lutadores pareciam em pior estado para começar o Round 2, mas Du Plessis mostrou as profundezas de seu tanque de gasolina enquanto aumentava o ritmo e enfrentava Brunson golpe por golpe até que Brunson murchasse e caísse de volta no tatame. Du Plessis seguiu com o ground and pound até que o árbitro Herb Dean viu o sinal do escanteio de Brunson.

O horário oficial da paralisação foi 4:59 da segunda rodada.

Du Plessis, nº 12 no peso médio no MMA Fighting Global Rankings, entrará no top 10 com sua última vitória sobre o nº 7 Brunson. Ele melhora para 5 a 0 no UFC, com quatro dessas vitórias por nocaute ou finalização.

Brunson já perdeu duas seguidas e se encontra em sua primeira seqüência de derrotas desde novembro de 2018.