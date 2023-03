Vídeo do UFC 285: Ian Garry sobrevive a nocaute e vence por nocaute técnico, recebe aceno de Conor McGregor

O emergente irlandês Ian Garry teve um começo difícil contra Song Kenan, mas mostrou uma resiliência impressionante antes de mudar as coisas para uma paralisação na terceira rodada.

Garry acertou Kenan com uma forte combinação de socos com pouco tempo na preliminar final do UFC 285, deixando o olho do lutador chinês uma bagunça quando o árbitro Marc Goddard interveio aos 4:22 do terceiro round.

Para comemorar a vitória, Garry fez o “Billy Strut” e ganhou um aceno do compatriota e ídolo Conor McGregor, que popularizou a caminhada no MMA.

Ian Garry sua pequena MARGARIDA! ☘️ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 5 de março de 2023

Confira abaixo o acabamento.

As coisas não começaram muito bem para o invicto irlandês, que venceu três seguidas antes de entrar no octógono com Kenan. Depois de manter Kenan no final de seus chutes e socos, Garry acertou um gancho de esquerda que o pegou desprevenido e o derrubou. Seu canto teve que contar a ele o que aconteceu.

Na segunda, Garry começou a se recuperar, usando seu comprimento para picar Kenan à distância. Os olhos do lutador chinês começaram a inchar quando jabs e cruzados acertaram o alvo, e ele não conseguiu pegar o oponente limpo no contra-ataque. A produção de Garry foi maior tanto com as mãos quanto com os pés, e ele ocupou o quadro confortavelmente.

Garry aumentou o ritmo no terceiro, ditando o ritmo da luta e conduzindo cada vez mais a prática de rebatidas em seu adversário mais passivo. Auxiliado por chutes de perna iniciais que pareciam tirar o fôlego de Kenan nas rodadas posteriores, Garry derramou no ataque antes que a combinação final mandasse seu oponente de volta para a cerca e de ponta-cabeça, cobrindo sua preciosa vida enquanto Garry agitava.

Foi a quarta vitória consecutiva de Garry e ampliou sua invencibilidade para 11-0. Kenan sofreu sua segunda derrota consecutiva após uma derrota no primeiro round contra Max Griffin no UFC Vegas 22.

Garry depois pediu uma vaga no UFC 287 em Miami, não muito longe de onde ele treina no Kill Cliff MMA.