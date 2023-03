Vídeo do UFC 286: Jack Shore aplica um mata-leão para finalizar Makwan Amirkhani no segundo round

Jack Shore impressionou em sua estreia no peso-pena no UFC 286.

O galês teve que enfrentar algumas adversidades no início, mas assumiu no segundo round após garantir uma queda para colocar Makwan Amirkhani nas costas e a partir daí foi só buscar a finalização. O fim veio depois que Shore agarrou um mata-leão e não demorou muito até que Amirkhani não tivesse escolha a não ser bater ou dormir.

A finalização oficial veio aos 4:27 do segundo turno.

“Tudo o que eu pensei seria feito”, disse Shore sobre sua primeira luta até 145 libras. “Eu queria que aquele botijão de gasolina avançasse no segundo e no terceiro round e valeu a pena. Para ser sincero, senti que era um lutador melhor. Eu sabia que assim que o cansasse, seria capaz de derrubá-lo.

Quando a luta começou, Amirkhani saiu dos portões com força, exibindo uma trocação forte e um bom jogo de luta agarrada, mas sua maior desvantagem voltou para assombrá-lo novamente após o término do primeiro round.

Amirkhani é um titular notoriamente rápido que sempre tende a desaparecer após o primeiro turno e, como um relógio, foi exatamente o que aconteceu no sábado.

Com o oponente de frente, Shore começou a se conectar com combinações sólidas nos pés, incluindo um jab forte que estava jogando a cabeça de Amirkhani para trás. Shore então decidiu levar a luta para o chão e foi dominante ali também enquanto avançava sua posição e buscava encerrar a noite de Amirkhani.

Shore fez uma boa transição para pegar as costas e imediatamente travar o braço sob o queixo para garantir o mata-leão. Amirkhani tentou escapar momentaneamente, mas não conseguiu espaço para respirar e foi forçado a bater segundos depois.

Considerado por muito tempo uma perspectiva a ser observada no futuro, Shore estava ótimo em sua estreia no peso-pena, depois de sofrer a primeira derrota de sua carreira na luta anterior. Ele agora se move para 17-1 no geral, enquanto Amirkhani cai para 1-5 em suas últimas seis lutas.