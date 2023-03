Vídeo do UFC 286: Jake Hadley desmorona Malcolm Gordon com nocaute em 61 segundos

Jake Hadley está colocando a divisão dos moscas em alerta.

O peso-pesado de 125 libras superou Malcolm Gordon no UFC 286 no sábado, precisando de apenas 61 segundos para machucar Gordon com um tiro no corpo e finalizar com golpes no chão.

Assista ao nocaute rápido acima.

Hadley foi o agressor fora do portão ao colocar Gordon na defensiva para começar. Gordon circulou e tentou contra-atacar, mas Hadley o acertou com duas esquerdas duras no corpo que mandaram o canadense desmoronando no chão. A partir daí, tudo o que Gordon pôde fazer foi encobrir enquanto Hadley disparava punho de martelo após punho de martelo até que o árbitro Marc Goddard interveio para a paralisação.

São duas vitórias consecutivas e duas finalizações consecutivas para Hadley (10-1), agora 2-1 no UFC. Na luta anterior, Hadley derrotou Carlos Candelario por finalização no segundo round.

Gordon (14-7) já perdeu duas lutas seguidas e vê seu recorde no UFC cair para 2-4.