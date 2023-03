Vídeo do UFC Las Vegas: Nikita Krylov finaliza Ryan Spann com um triângulo após trocas violentas

Nikita Krylov mais do que compensou o atraso de duas semanas em sua luta contra Ryan Spann depois de finalizar um triângulo no UFC Las Vegas.

Depois de lidar com uma doença que cancelou a luta principal em 25 de fevereiro, Krylov voltou para a luta peso-catch no sábado com algo a provar. Algumas trocas de luta selvagem acabaram levando Krylov a escorregar das costas de Spann, mas imediatamente se movendo para o triângulo.

Assim que Krylov travou o pé sob a própria perna, Spann não teve escolha a não ser bater com o final chegando aos 3:38 do primeiro round.

“Espero que todos tenham gostado da luta”, disse Krylov depois. “Eu não sabia o que pensar, só sabia que tinha que seguir em frente. Percebi que estava doente há apenas duas semanas, então pode não ser o suficiente para a luta inteira, então achei que deveria seguir em frente e terminar rápido.

“Agora, preciso cuidar do meu corpo. Agora eu preciso descansar. Se o UFC gostar do jeito que eu luto, se eu quiser uma luta de contendor, estou pronto para qualquer um”.

Em uma luta anunciada como dois rebatedores em busca do nocaute, Spann e Krylov acabaram travados em uma luta agarrada durante grande parte do primeiro round. Embora houvesse um pouco de couro pesado sendo jogado no início, Spann acabou agarrando um estrangulamento D’arce e depois fez a transição para uma guilhotina que parecia que Krylov estava com sérios problemas.

Apesar da finalização estar travada, Krylov se recusou a desistir, pois apenas continuou se movendo até que finalmente se livrou da finalização de Spann.

A partir daí, Krylov e Spann continuaram a lutar pela posição enquanto lutavam em algumas trocas verdadeiramente loucas na tela. Krylov finalmente se posicionou para pegar as costas enquanto Spann estava de pé novamente, mas “The Miner” não conseguiu se travar.

Um momento depois, Krylov escorregou pelas costas e caiu para a frente quando Spann caiu para a guarda, mas uma fração de segundo depois o triângulo foi aplicado. Krylov não perdeu tempo apertando o golpe e Spann foi forçado a bater para encerrar a luta.

Krylov já venceu três lutas consecutivas e continua a provar que é um dos mais difíceis na divisão dos meio-pesados, especialmente depois de derrotar Spann no UFC Las Vegas.