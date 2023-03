Vídeo: Jake Gyllenhaal marca ‘nocaute’ na gravação de ‘Road House’ durante o UFC 285

Jake Gyllenhaal parecia um candidato ao UFC no sábado. Em filme, de qualquer maneira.

O ator indicado ao Oscar completou sua experiência na semana de luta no UFC 285 na T-Mobile Arena em Las Vegas, caminhando até o octógono e marcando um nocaute espetacular como parte das filmagens para o próximo casa da estrada remake, que também apresenta o astro do UFC Conor McGregor.

Gyllenhaal e McGregor estavam no palco na pesagem cerimonial de sexta-feira, onde Gyllenhaal filmou uma cena para o filme. No sábado, Gyllenhaal – no papel de Elwood Dalton – filmou uma cena de luta, onde faz um trabalho rápido com o veterano do MMA Jay Hieron (“Jack Harris”).

Assista à filmagem ao vivo acima, cortesia da Sun Sport.

Na cena, Gyllenhaal parece estar em apuros, pois está encostado na cerca com Hieron jogando feno nele. Mas o ator responde com uma combinação poderosa antes de encerrar a luta com uma joelhada voadora, possivelmente uma goleada para o memorável nocaute de Jorge Masvidal sobre Ben Askren.

Assista outro ângulo da cena e a entrada de Gyllenhaal abaixo.