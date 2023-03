Vídeo: Jon Anik, Joe Rogan e Daniel Cormier chocados com Jon Jones finalizando Ciryl Gane no UFC 285

“Jon Jones! O melhor de todos os tempos!”

Essa foi a reação imediata de Jon Anik ao ver Jon Jones se tornar o novo campeão peso-pesado ao finalizar Ciryl Gane na luta principal do UFC 285.

Um vídeo divulgado na terça-feira mostra a equipe de transmissão testemunhando a vitória de Jones depois que ele levou Gane ao chão e prendeu o peso-pesado francês em uma guilhotina feia contra o cage.

A finalização foi tão inesperada que Daniel Cormier nem percebeu a manobra que obrigou Gane a bater. A luta terminou oficialmente com apenas 2:04 do primeiro round.

Até o comentarista de longa data do UFC, Joe Rogan, ficou chocado ao ver como Jones terminou a luta sem esforço em seu retorno à ação após uma ausência de três anos do esporte.

Replays mostraram que Jones estava com o braço embaixo do queixo enquanto simultaneamente empurrava Gane contra a gaiola, o que apenas aumentou a pressão no estrangulamento.

Com a vitória, Jones se tornou o terceiro lutador na história do UFC a conquistar títulos nos pesos pesados ​​e meio-pesados, atrás de dois membros do Hall da Fama do UFC em Cormier e Randy Couture.