Vídeo: Luke Rockhold se diverte lutando com a lenda da NBA Tim Duncan

Enquanto o ex-campeão do UFC e do Strikeforce, Luke Rockhold, se prepara para sua estreia no BKFC, ele teve uma divertida luta agarrada com uma lenda da NBA.

Rockhold estava nos bastidores do UFC San Antonio em apoio ao companheiro de equipe e amigo Marlon Vera, que enfrentou Cory Sandhagen no evento principal, que este último venceu por decisão dividida, e enfrentou o superastro do San Antonio Spurs e membro do Hall da Fama da NBA, Tim Duncan. Rockhold compartilhou o vídeo em seu Instagram, onde ele e Duncan tiveram uma batalha de luta em pé.

Confira o vídeo abaixo – que também mostrou o treinador de Rockhold, Jason Parillo, se divertindo às custas de Duncan.

Rockhold também tirou uma foto com Duncan, junto com o ex-astro do Spurs e Hall da Fama David Robinson, que também estava na foto.

Depois de se separar do UFC no início deste ano, Rockhold assinou com o BKFC e enfrentará Mike Perry no evento principal do BKFC 41 em Denver em 28 de abril.