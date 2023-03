Vídeo: Lutador desorientado chuta árbitro após nocaute de 8 segundos

Uma das regras mais conhecidas dos esportes de combate é que os lutadores devem se proteger o tempo todo. Aparentemente, isso também se aplica aos árbitros.

No sábado, no UAE Warriors 39, em Abu Dhabi, um oficial azarado se viu envolvido em uma luta própria depois que um competidor sofreu uma derrota por nocaute brutal. Rustem Kudaybergenov finalizou rapidamente Ilkhom Nazimov, derrubando-o com um quadrado de direita na lateral da cabeça, mas isso foi apenas o começo da ação, já que Nazimov claramente desorientado começou a brigar com o árbitro enquanto recuperava os sentidos. .

Assista ao vídeo da cena bizarra acima.

Após o golpe final da luta de Kudaybergenov, Nazimov caiu de cara na tela, um impacto que sem dúvida o desconcertou ainda mais. Nazimov foi ajudado pelo árbitro, que teve que se defender quando um confuso Nazimov tentou agarrar com ele. No clipe, Nazimov também pode ser visto empurrando o árbitro para longe e dando um chute em seu corpo.

Nazimov parecia estar se preparando para continuar a luta antes que outros oficiais entrassem na jaula para acalmar a situação. Não está claro se Nazimov enfrentará alguma punição por agredir um árbitro, embora, dadas as circunstâncias, é provável que eles deixem passar.