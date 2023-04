Vídeo: Pearl Gonzalez usa top feito de Fruit Rollups para conferência de imprensa Gamebred Boxing 4

A veterana do UFC e BKFC, Pearl Gonzalez, está a poucas horas de perder peso para sua próxima luta de boxe contra Gina Mazany no evento Gamebred Boxing 4 em Milwaukee, então, como ela não pode comer agora, ela decidiu usar um pouco de comida para o pré- coletiva de imprensa de luta.

Na quinta-feira, Gonzalez subiu ao palco vestindo um top feito inteiramente de Fruit Rollups, que ela explicou mais tarde que veio junto com a ajuda de sua tia, que também trabalha com ela para criar trajes noturnos exclusivos e de luta que ela usa no ringue. .

“Bem, estou perdendo peso e não posso comer doces, então pensei porque não usar, certo?” disse González. “Então pedi à minha tia que me fizesse este lindo Fruit Rollup [top]. Todas as minhas tias estavam na parte de trás montando tudo, então foi uma jornada divertida.

“O trabalho duro acabou, a parte difícil está feita. Eu tenho treinado. Eu treino na academia todos os dias. Eu trabalho duro. Eu não tenho vida social. Eu não namoro. Eu não faço festa. Esta é a minha vida, então essas são as pequenas coisas que posso fazer para aliviar o clima, para iluminar minha preparação para o meu corte de peso esta noite, é usar Fruit Rollups.

Esse clipe pode ser visto abaixo (em torno do carimbo de data/hora 54:35 do prensador).

Como um bônus, Gonzalez ainda conseguiu distribuir algumas sobras de Fruit Rollups que ela tinha no palco com ela para a mídia presente na coletiva de imprensa.

A luta contra Mazany no sábado, na verdade, serve como sua terceira luta de boxe profissional, depois de conquistar vitórias consecutivas em 2022, após duas lutas no BKFC. Quando ela fez a transição para lutas e boxe sem luvas, Gonzalez treinou ao lado da multicampeã feminina Amanda Serrano em sua academia em Nova York.

Gonzalez estará no card principal da Gamebred Boxing 4, com o ex-campeão do UFC Anthony Pettis liderando o show contra a lenda do boxe Roy Jones Jr.