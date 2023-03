Vídeo: Petr Yan empurra Merab Dvalishvili perto do pescoço durante final acalorada do UFC Las Vegas

As coisas esquentaram entre Petr Yan e Merab Dvalishvili após a pesagem do UFC Las Vegas, e considerando a história entre os dois contendores peso-galo, isso não deveria ser nenhuma surpresa.

Yan e Dvalishvili se enfrentam no evento principal do card de sábado no The Theatre at Virgin Hotels em Las Vegas. Yan esteve em desacordo com Dvalishvili – junto com seu parceiro de treinamento e atual campeão do peso galo Aljamain Sterling – nos últimos dois anos, e antes de sua disputa programada de cinco rounds, Yan empurrou Dvalishvili durante sua encarada final.

Confira o vídeo do confronto acalorado acima.

Após o empurrão, os competidores se separaram, e Dvalishvili parecia querer continuar a escaramuça antes de sua luta, mas sem sucesso.

Yan, um ex-campeão, perdeu por decisões divididas consecutivas para Sterling no UFC 274 em abril passado e para Sean O’Malley no evento UFC 280 de outubro, ficando sem vencer durante um ano civil pela primeira vez em sua carreira profissional. Antes disso, “No Mercy” conquistou a luta pelo título interino de 135 libras com uma vitória por decisão sobre Cory Sandhagen no UFC 267 em outubro de 2021.

Dvalishvili entra na maior luta de sua carreira em uma seqüência de oito vitórias consecutivas. Em sua luta mais recente, o ex-campeão dos penas José Aldo, de 32 anos, venceu por decisão apertada no UFC 278 em agosto passado.