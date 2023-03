Vídeo UFC 286: Dusko Todorovic sofre lesão brutal no joelho para encerrar sua luta com Christian Leroy Duncan

A tão esperada estreia de Christian Leroy Duncan no octógono terminou sem muito alarde, depois que Dusko Todorovic sofreu uma lesão brutal no joelho no primeiro round, que interrompeu sua luta no UFC 286.

Entrando na noite, Duncan era uma perspectiva com todos os olhos nele depois que ele conseguiu um recorde invicto, incluindo várias finalizações de cair o queixo sob a bandeira Cage Warriors. Duncan parecia forte para começar a luta, mas enquanto os médios lutavam por uma posição no clinch, Todorovic deu um passo errado ao torcer o corpo e cair no chão.

Assim que Todorovic agarrou seu joelho, o árbitro percebeu que ele estava claramente machucado e a luta foi interrompida com o final chegando a 1:52 do primeiro round.

“Ele simplesmente desmaiou na minha frente”, disse Duncan depois. “Eu o ouvi fazer um som e ele desmaiou. Não tenho ideia do que aconteceu.

“Desempenho completamente anticlimático. Certas coisas estão fora de nossas mãos. É uma sensação de estar em casa aqui. Só estou chateado por não ter conseguido fazer uma apresentação aqui.

Duncan saiu parecendo confortável, apesar de ter feito sua estreia na frente de um público doméstico, mas ele nunca teve a chance de fazer muito durante a luta, exceto alguns chutes na perna no início.

Replays mostraram Todorovic virando no clinch e parecia que seu joelho estalou antes de ele cair no chão com dor óbvia. É possível que Todorovic tenha rompido o LCA ou outro ligamento do joelho, devido à lesão sem contato e à forma como ele caiu na lona para encerrar a luta.

Todorovic finalmente deixou o octógono com a ajuda de seus treinadores ao sair mancando da jaula, enquanto Duncan se moverá oficialmente para 1-0 no UFC, mantendo seu recorde geral invicto.