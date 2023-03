Vídeo UFC 286: Luzes se apagam no The O2 antes da luta Muhammad Mokaev x Jafel Filho

O O2 quase sofreu um nocaute durante o UFC 286, no sábado.

Antes da luta preliminar do peso mosca entre Muhammad Mokaev e Jafel Filho, as luzes se apagaram na arena londrina, causando um breve atraso e obrigando os torcedores presentes a iluminar o local com seus celulares.

Assista ao vídeo da interrupção inesperada acima.

Na transmissão, a arena escureceu no momento em que o cinegrafista estava fazendo um close da octagon girl Red Dela Cruz, criando um efeito legal, mas assim que o show voltou para uma tomada ampla, os espectadores puderam ver o que havia acontecido com o todo local.

Mokaev e Filho já haviam caminhado até o ringue e tiveram que esperar pacientemente até que a energia das luzes fosse restaurada. O árbitro Herb Dean manteve os lutadores cientes da situação antes de finalmente sinalizar para o início da luta assim que a arena estivesse totalmente iluminada mais uma vez.