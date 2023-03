Fcidades francesas estão em chamas como protestossobre o elevação da idade nacional de aposentadoriacontinuar com raiva.

Em meio ao caos, um vídeo viralizou nas redes sociais, mostrando aos clientes comendo calmamente sua refeição em um restaurante como chamas cercam o prédio.

A cena foi comparada a um popular meme de imagem de dois painéis de um cachorro sentado em uma sala engolfada pelas chamas, mas declarando que está tudo bem.

Não está claro onde o vídeo foi filmado, pois vários locais, desde Paris para Lyon foram mencionados. No entanto, a cena retratada no vídeo é consistente com as imagens que surgiram de certas partes da França nos últimos dias.

As ruas de Paris estão repletas de chamas que chegam até os ombros e pilhas de lixo em meio aos protestos contra a contestada reforma da previdência forçada por Presidente Emanuel Macron continuar.

A razão por trás dos protestos na França

O governo de Macron evitou uma votação do parlamento sobre o projeto de lei usando poderes constitucionais especiais em 16 de marçoirritando os manifestantes.

Acionando Artigo 49.3 da Constituição FrancesaMacron levou adiante seu plano de aumentar a idade mínima de aposentadoria de 62 a 64forçando-o através da câmara baixa do parlamento, o Assembleia Nacional. O projeto já havia passado pelo Senado, mas sua aprovação na Assembleia Nacional estava longe de ser garantida.

A questão é considerada extremamente controversa na França, e proposta de Macron levou a greves e a uma ampla protestos. A idade de aposentadoria francesa é muito menor do que em muitos de seus vizinhos europeus, tornando a questão ainda mais delicada.

No entanto, Macron e seu partido disseram que a reforma é necessária para garantir que o sistema previdenciário permaneça sustentável no longo prazo e salvá-lo da falência.

o fvotos de desconfiança frustrados provocou novos protestos em Paris e em toda a França, com confrontos e impasses tensos entre manifestantes e policiais antimotim acontecendo na capital. Apesar do cheiro tomar conta das ruas e dos ratos se banquetearem com o banquete inesperado, os parisienses e o público francês geralmente estão apoio aos protestos.

As pesquisas mostraram que uma ampla maioria dos franceses se opõe à legislação previdenciária.

Com a expectativa de que o projeto de reforma se torne lei, um debate semelhante está surgindo na política americana, com analistas prevendo que o Programa de Seguridade Social dos EUA poderia se tornar insolvente em meados da próxima década. Possíveis soluções, como aumentar a idade exigida para acessar benefícios de pensãoprovavelmente serão profundamente impopulares com o público.