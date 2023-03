De acordo com informações oficiais do Neon, é possível obter um cartão de crédito aprovado na hora, ao deixar dinheiro guardado na sua conta digital da fintech, através da opção Viracrédito.

Viracrédito Neon: o valor guardado na sua conta digital vira limite no cartão de crédito

O Neon informa que o Viracrédito possibilita ao cliente utilizar o cartão de crédito com o limite referente ao valor que possuir na sua conta digital da instituição financeira. A fintech destaca que não tem segredo, o dinheiro guardado do cliente pode ser direcionado para o limite do seu cartão de crédito. De acordo com informações do Neon, o cliente pode obter crédito de forma muito simples.

Como utilizar essa função?

Para utilizar a função Viracrédito do banco Neon, acesse o aplicativo da fintech, selecione a opção “investimentos”, escolha “criar investimentos”, por conseguinte, selecione a opção “Viracrédito”. O investimento mínimo é de R$ 10 e o máximo de R$ 3.000, ao realizar esse tipo de investimento, o cliente poderá obter o crédito no seu cartão de forma rápida e simples.

CDB

De acordo com informações oficiais do banco Neon, o cliente guarda dinheiro no Certificado de Depósito Bancário (CDB), que é um investimento de renda fixa que possui a garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Além disso, o cliente pode resgatar quando necessário, inclusive aos finais de semanas e feriados. Dessa forma, poderá elevar a sua rentabilidade de maneira facilitada.

Sobre o resgate dos valores

Contudo, a fintech destaca que, para o cliente resgatar o valor, não deve existir fatura em aberto referente ao crédito do cartão. Além disso, o valor do resgate deve ser inferior ao valor da fatura em aberto. Ou seja, de forma sucinta, o cliente poderá resgatar o valor que não estiver comprometido com a fatura do cartão. Assim sendo, ao solicitar o resgate, o cliente poderá obter o valor em até um dia útil.

Vantagens do Viracrédito

Por isso, o Viracrédito pode ser uma opção interessante para o cliente guardar o seu dinheiro, elevar a sua rentabilidade e ainda, obter um cartão de crédito com o limite desejado, dentro das regras estipuladas pela instituição financeira.

Além disso, o Neon destaca que, caso o cliente faça novos aportes na sua conta digital, poderá aumentar o valor do seu crédito em até 10 minutos. Certamente, essa opção é bastante interessante dentro de um processo financeiro que contemple um planejamento para controlar suas finanças.