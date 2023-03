Virgínia (MG) abre processo seletivo na área da saúde; salários até R$ 10 mil

A Prefeitura de Virgínia, no estado de Minas Gerais, anunciou a abertura de processo seletivo que visa contratação de profissionais para atuar na área da saúde do município.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Virgínia – MG vão de R$ 1.563,88 a R$ 10.037,88 mensais.

O Instituto Idesul é o responsável pela organização do processo seletivo.

Vagas e salários Virgínia – MG

A Prefeitura de Virgínia, no estado de Minas Gerais oferece, por meio de processo seletivo, 33 vagas para preenchimento imediato.

As oportunidades são para candidatos com nível médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Médio/técnico

Agente Comunitário de Saúde – 20 vagas;

Agente de Combate às Endemias – 2 vagas;

Auxiliar de Consultório Dentário – 2 vagas;

Técnico em Enfermagem – 3 vagas.

O salário oferecido para o cargo de nível médio/técnico varia entre R$ 1.563,88 a R$ 2.604,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível superior

Dentista – 2 vagas;

Enfermeiro – 3 vagas;

Médico – 1 vaga.

Já para os cargos de nível superior a remuneração varia entre R$ 3.583,92 a R$ 10.037,88 por mês para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Virgínia – MG

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Virgínia – MG devem realizar a inscrição entre os dias 11 de abril de 2023 a 11 de maio de 2023 diretamente pelo site do Idesul.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 90,00 a R$ 100,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Atribuições de cargo Virgínia – MG

Confira a seguir as principais funções de acordo com o cargo escolhido pelo candidato:

Agente Comunitário de Saúde

Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando-os de forma sistemática, com apoio da equipe, para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;

Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade.

Agente de Combate às Endemias

Desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde;

Realizar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o Agente Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica.

Auxiliar de Consultório Dentário

Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde;

Executar organização, limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho.

Dentista

Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, atividades em grupo na UBS.

Enfermeiro

Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outras), em todos os ciclos de vida.

Médico

Realizar a atenção à saúde às pessoas e famílias sob sua responsabilidade;

Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros); em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas.

Técnico em Enfermagem

Participar das atividades de atenção à saúde realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros);

Realizar procedimentos de enfermagem, como curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades delegadas pelo enfermeiro, de acordo com sua área de atuação e regulamentação;

Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.

Etapas processo seletivo Virgínia – MG

O processo seletivo para a Prefeitura de Virgínia – MG contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 11 de junho de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas.