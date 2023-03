Visão geral do site de apostas Bet365

Uma grande experiência, um serviço de qualidade europeu e uma extensa linha são as principais vantagens do Bet365 official. Atende mais de 60 milhões de jogadores de centenas de países da Europa, América, Ásia. Com foco no mercado sul-americano, também traduzimos nossos serviços para mais de 20 idiomas, incluindo o português. Leia sobre as vantagens da casa de apostas para os jogadores brasileiros, a amplitude de sua linha de produtos e suas opções de apostas esportivas nesta revisão.

Sobre a Bet365

A Bet365 Brasil é uma casa de apostas britânica com 49 anos de experiência, tendo lançado o site no início dos anos 00. É uma pioneira em inovação em apostas. Foi a primeira a oferecer cashback e apostas esportivas em movimento. Ganhou o eGaming Review Awards por três anos – de 2010 a 2013 – como um dos melhores operadores de apostas.

Você pode fazer uma conta no site de apostas em 20 moedas, incluindo reais brasileiros, dólares americanos e euros. As apostas são aceitas em 30 esportes, mas o futebol, os esportes cibernéticos e o tênis alto são os mais populares. Entretenimento adicional é oferecido: pôquer, vídeo caça-níqueis, dealers ao vivo e apostas.

Data de fundação 1974 Proprietário Hillside (New Media Malta) Plc Licença Autoridade de Jogos de Malta Idioma Inglês, Português Serviços Apostas esportivas, ciberesporte, jogos de azar, caça-níqueis, traficantes ao vivo, pôquer, loterias Moeda da conta USD, GBP, EUR, BRL Formas de pagamento Itau, Bradesco, MasterCard, Boleto Bancário, PIX, Cartão Paysafe, Caixa, Banco do Brasil, Banco Original, Depósito mínimo 20 BRL Saída mínima 20 BRL Atendimento ao cliente E-mail, bate-papo on-line

Tipos de apostas e opções da Bet365

O site de apostas Bet365 cobre até 2.000 eventos por dia, realizando apostas em três dúzias de esportes. Seu arsenal inclui uma lista detalhada de partidas classificadas e opções de apostas exclusivas, incluindo variantes combinadas. O alinhamento inclui não apenas disciplinas populares, mas também raras: salto de esqui, futebol gaélico, speedway, hóquei em campo. É dada muita atenção aos jogos populares no Brasil:

Disciplina Descrição Margem Futebol A formação de futebol é considerada uma das mais detalhadas do mercado. Bundesliga, Copa do Brasil, Liga dos Campeões da UEFA, La Liga, Série A italiana estão programados para um mínimo de 200-250 mercados. Além dos principais resultados, totais, handicaps, chances duplas, você pode apostar em gols, fora de campo, chutes a gol, pênaltis, meio + jogo, etc. 2.5-4% Basquetebol Todos os torneios e ligas de prestígio são cobertos: NBA, Eurocup, Copa do Mundo, Euroliga, Campeonato Americano, Bundesliga. Há muitos mercados em estatísticas: roubos, 3 pontos, arremessos livres. Há handicaps asiáticos e europeus, comparações trimestrais, totais individuais. 4-6% Voleibol Muitos mercados de apostas para a EuroLeague, Pro League, FIVB, Olimpíadas, Liga das Nações. As previsões estão disponíveis para competições nacionais e internacionais. Os jogos da equipe africana não são mal agendados. É possível apostar no resultado do jogo, conjuntos pares/ímpares, tempo do jogo, handicap e placar exato. 5-8% Tênis A Bet365 Sports aceita apostas em todos os eventos do ranking: Davis Cup, WTA, Roland Garros, ATP World Tour Masters 1000, IFT, Wimbledon, ATP, Australian Open, Challenger, US Open. Muitas ofertas de apostas específicas por país: Bélgica, Alemanha, Brasil, Nova Zelândia, Egito, etc. As planilhas apresentam principalmente os principais resultados. Previsões relacionadas a jogos, desempenho de jogadores individuais de tênis estão disponíveis 4-8%

A Casa de apostas oferece uma seleção impressionante de apostas ao vivo. Os prestigiados torneios e ligas de futebol não têm quase nenhuma perda no número de opções de apostas disponíveis em comparação com a linha de apostas da casa. O jogo médio é programado para 100-150 partidas de marquise. Outras disciplinas, como vôlei, tênis e basquete, têm entre 60 e 120 eventos disponíveis para apostas.

As probabilidades são ligeiramente menores do que no pré-encontro. A margem no futebol é de 5-7% e em outros esportes pode chegar a 8-10%. As apostas são feitas rapidamente – dentro de 2-3 segundos, enquanto que a expressão e os sistemas levam um pouco mais de tempo – até 10 segundos.

Como faço para me inscrever na Bet365?