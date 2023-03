VITÓRIA: LULA não pensa duas vezes e define valor do Gás de Cozinha e brasileiros que vão receber de graça

O Vale-Gás teve sua última rodada de pagamentos encerrada no dia 28 de fevereiro. Desse modo, considerando a metodologia de repasses bimestrais, o próximo calendário será iniciado no mês de abril.

Em fevereiro, cerca de 5,6 milhões de famílias de baixa renda elegíveis ao programa usufruíram do benefício de R$ 112. Os pagamentos começaram no dia 13 e tiveram uma breve pausa durante o Carnaval.

Qual o valor do benefício?

A quantia paga aos beneficiários é definida com base no levantamento realizado mensalmente pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Desse modo, neste ano, o benefício deve corresponder a 100% do preço médio nacional do botijão de 13 quilos.

Lembrando que, tradicionalmente, o pagamento do auxílio corresponde a 50% do preço médio nacional do produto. Acontece que o presidente Lula decidiu prorrogar a decisão do ex-presidente Bolsonaro, e manteve o valor do benefício ampliado, ou seja, integral ao preço.

Quem pode receber o benefício?

A seguir, veja quais as exigências para fazer parte do vale-gás:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo;

Famílias que residam no mesmo domicílio e recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) da assistência social;

Pessoas com deficiência ou idosos com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de manter a família;

Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Contudo, é importante lembrar que o alcance do programa é limitado, desse modo, foi liberado algumas regras de prioridade, sendo para:

Famílias com cadastro atualizado no CadÚnico, nos últimos dois anos;

Famílias com menor renda;

Famílias que tenham maior quantidade de integrantes;

Famílias contempladas pelo Auxílio Brasil;

Famílias com cadastro qualificado pelo gestor através do uso das informações da averiguação (se disponíveis).

Próximo calendário do Vale-Gás

Abaixo, confira as datas de pagamento do Auxílio Gás do mês de abril:

NIS com final 1: 14 de abril;

NIS com final 2: 17 de abril;

NIS com final 3: 18 de abril;

NIS com final 4: 19 de abril;

NIS com final 5: 20 de abril;

NIS com final 6: 24 de abril;

NIS com final 7: 25 de abril;

NIS com final 8: 26 de abril;

NIS com final 9: 27 de abril;

NIS com final 0: 28 de abril.

Como consultar o benefício?

A consulta pode ser realizada com o número de CPF por meio das seguintes plataformas:

Aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS);

Atendimento Caixa – telefone 111;

Ministério da Cidadania – telefone 121.