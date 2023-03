VITÓRIA: Nubank não pensa duas vezes e vai dar R$ 1.000 aos seus clientes em março

O Nubank oferece para os seus usuários, outra chance de ser premiado dentro da promoção Vale-Vida. Quem participar, terá que contratar o seguro de vida do roxinho, com a oportunidade de ganhos de prêmios de, no máximo, R$ 1 mil. Além disso, tem também vouchers variando de R$ 30,00 até R$ 100,00 para gastos com serviços e produtos.

Como citado, a promoção do Nubank é válida somente para quem contar com a contratação do seguro de vida da fintech. Então, clientes enquadrados nesse grupo e que quiserem participar da campanha podem se inscrever.

Promoção Vale-Vida do Nubank

Clientes do Nubank estão recebendo todas as informações acerca da promoção, esta que exige o contrato do Nubank Vida se quiserem participar. Após isso, basta fazer a inscrição na campanha, aguardando o sorteio. A participação tem que ser registrada no prazo máximo de cinco dias depois do pagamento do seguro.

Baseando-se nas regras que a promoção tem, após contratar o seguro, o usuário receberá um número a cada mês. Os que contratam mais seguros recebem mais números a fim de concorrer a prêmios. Essa promoção oferta uma oportunidade por dia, de sete em sete dias, para ganhar vouchers de R$ 30,00, R$ 50,00 ou R$ 100,00.

A promoção do Nubank Vale-Vida foi criada inicialmente em 2020 ao longo da pandemia. Agora retomou as tarefas para fazer a alegria de vários clientes. Por meio de um seguro, clientes do roxinho conseguem personalizar sua cobertura, conforme o perfil, bem como a necessidade. O pagamento dos seguros é mensal, tendo um valor de R$ 9,00 em média.

Para aderir, os clientes precisam acessar o app do Nubank, entrando na tela do Nubank Vida. Em seguida, devem clicar no ícone “Promoção Vale-Vida Nubank”, verificar os detalhes dessa promoção, aceitando o regulamento e os termos. Finalmente, é só clicar no ícone “Participar”, seguindo as instruções do aplicativo.

É válido ressaltar que o direito à promoção acontece quando o pagamento da parcela do seguro está em dia. Então, caso você seja cliente do Nubank, mas não contratou ainda o seguro, aproveite a chance de se inscrever e de concorrer aos prêmios incríveis.

Como é o seguro de vida Nubank?

O seguro de vida do Nubank nada mais é do que uma proteção importante para os que querem garantir uma segurança financeira para seus familiares no caso dos imprevistos. Isso quer dizer que pode haver incapacitação permanente ou morte.

Na contratação do seguro de vida, o cliente paga mensalmente, ou anualmente para sua seguradora, que fica comprometida a pagar o valor estabelecido no caso do sinistro.

Além da garantia da tranquilidade financeira dos dependentes do segurado, o seguro também pode ter a utilidade como planejamento financeiro. Contratando o seguro, o cliente estabelece metas financeiras tanto para si quanto para os seus. É uma forma de quitar dívidas, realizar investimentos ou garantir um rendimento mensal.

Outra vantagem que o Nubank oferece em seu seguro de vida é a chance de ter uma cobertura personalizada. O segurado escolhe o valor a ser indenizado, o prazo da vigência e suas coberturas adicionais, tal como doenças graves ou invalidez. A flexibilidade permite ao segurado adaptar o seguro com suas necessidades específicas.