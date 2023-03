VITÓRIA: Semana começa com Dinheiro EXTRA confirmado e trabalhadores comemoram

Os pagamentos do abono salarial PIS/PASEP começaram em fevereiro. Desse modo, neste mês de março mais trabalhadores serão contemplados com o benefício anual.

O cronograma de repasses está previsto para ser encerrado no dia 17 de julho. Até lá, mais de 26 milhões de pessoas serão contempladas. O próximo pagamento acontecerá nesta semana!

O PIS é destinado aos trabalhadores de empresas privadas, e o PASEP é destinado aos servidores públicos.

Ambos são administrados pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, respectivamente.

Todavia, como toda organização, para ter direito ao benefício é necessário que o trabalhador se enquadre em alguns critérios.

A seguir, veja quem receber o abono salarial neste mês.

Quem recebe o PIS/PASEP?

Para receber o abono salarial do PIS/PASEP, o trabalhador precisa se enquadrar em alguns critérios. São eles:

Estar inscrito no sistema PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Ter exercido atividade de trabalho formal (carteira assinada) por pelo menos 30 dias em 2021;

Ter recebido salário mensal de dois salários mínimos ou menos em 2021;

Ter os seus dados enviados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou e-Social pela empresa contratante.

Qual o valor do PIS/PASEP?

O valor da parcela do PIS/PASEP depende do tempo trabalhado com a carteira assinada no ano de apuração. Desse modo, quanto mais tempo trabalhado dentre os 12 meses do ano, maior será o valor do benefício. Veja as proporções:

1 mês trabalhado – R$ 108,50;

2 meses trabalhados – R$ 217,00;

3 meses trabalhados – R$ 325,50;

4 meses trabalhados – R$ 434,00;

5 meses trabalhados – R$ 542,50;

6 meses trabalhados – R$ 651,00;

7 meses trabalhados – R$ 759,50;

8 meses trabalhados – R$ 868,00;

9 meses trabalhados – R$ 976,50;

10 meses trabalhados – R$ 1.085,00;

11 meses trabalhados – R$ 1.193,50;

12 meses trabalhados – R$ 1.302,00.

Como consultar o PIS/PASEP?

Veja como consultar o benefício pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTD):

Acesse o App, disponível para Android e iOS; Faça login com dados do Gov.br; Selecione a opção “Benefícios”; Na sequência, escolha “Abono salarial”; Por fim, pesquise pelo ano-base, neste caso, 2021; Na ocasião, será exibido o saldo e a data de pagamento.

Além desse meio, a Caixa e o Banco do Brasil disponibilizam os seu próprios canais de consulta. Veja:

PIS

Site da Caixa;

Carteira de Trabalho Digital;

Caixa Trabalhador;

Caixa Tem.

PASEP

Site do BB;

Nos telefones de atendimento: 4004 0001 ou 0800 729 0001.

Calendário do PIS/PASEP

PIS

Nascidos em Janeiro: 15/02/2023;

Nascidos em Fevereiro: 15/02/2023;

Nascidos em Março: 15/03/2023;

Nascidos em Abril: 15/03/2023;

Nascidos em Maio: 17/04/2023;

Nascidos em Junho: 17/04/2023;

Nascidos em Julho: 15/05/2023;

Nascidos em Agosto: 15/06/2023;

Nascidos em Setembro: 15/07/2023;

Nascidos em Outubro: 15/07/2023;

Nascidos em Novembro: 17/07/2023;

Nascidos em Dezembro: 17/07/2023.

PASEP

Final da inscrição 0: 15/02/2023;

Final da inscrição 1: 15/03/2023;

Final da inscrição 2: 17/04/2023;

Final da inscrição 3: 17/04/2023;

Final da inscrição 4: 15/05/2023;

Final da inscrição 5: 15/05/2023;

Final da inscrição 6: 15/06/2023;

Final da inscrição 7: 15/06/2023;

Final da inscrição 8: 17/07/2023;

Final da inscrição 9: 17/07/2023.

Revisão inclui 2,7 milhões de trabalhadores no PIS/PASEP

Após algumas contestações sobre a falta de recebimento do abono salarial PIS/PASEP, a Dataprev realizou uma nova análise nos cadastros dos trabalhadores, e identificou mais 2,7 milhões de pessoas com direito ao pagamento.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, essas pessoas não foram inclusas no repasse devido a um erro na fonte de dados dos trabalhadores, sendo a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ou o e-Social.

Assim, a pasta ressaltou que o “sistema então, por padrão, identifica uma correlação entre esses dados e aponta a divergência para análise, uma vez que isso impacta diretamente no reconhecimento do direito ou no valor a ser recebido pelo trabalhador”.

Com isso, aqueles que já fizeram a consulta, mas não foram contemplados, terão uma nova chance. A lista dos aprovados no pagamento retroativo do PIS/PASEP ficará disponível nesses sistemas em 5 de abril.

Fonte: Notícias Concursos