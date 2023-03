VITÓRIA: Semana começa com GRANDE PRESENTE para quem tem carteira assinada

A Caixa Econômica Federal liberou o saque do FGTS para um novo grupo de trabalhadores brasileiros. Os valores disponíveis podem chegar a mais de R$ 6 mil.

Os valores do Fundo de Garantia podem ser liberados pela Caixa em diversas situações diferentes. A seguir, confira qual grupo de trabalhadores já poderá sacar até R$ 6,2 mil.

Saque do FGTS já está disponível para trabalhadores

No dia 07 de março, a Caixa liberou o pagamento de uma parcela do saldo disponível no FGTS dos trabalhadores de Linhares (ES) e Bertioga (SP).

A liberação se deu em decorrência do estado de calamidade pública devido às fortes chuvas que ocorreram nos municípios.

Dessa forma, os recursos disponíveis nas contas do FGTS dos trabalhadores destas cidades foram liberados para a provisão dos atingidos.

As fortes chuvas ocorreram no último fim de semana de carnaval e já contam com 60 mortos e mais de 2 mil pessoas desabrigadas.

Sendo assim, o saque do FGTS poderá ajudar a arcar com as despesas emergenciais dessas famílias.

A solicitação de saque já está disponível para os beneficiários. Os trabalhadores do município de Linhares podem fazer a solicitação até o dia 21 de março.

Para os trabalhadores de Bertioga o prazo vai até o dia 21 de maio.

Vale ressaltar que, para ter direito ao saque, o trabalhador precisa residir em um dos municípios onde a Defesa Civil decretou estado de calamidade pública.

Como sacar?

O saque pode ser realizado de forma totalmente online, sem a necessidade de se dirigir a uma agência bancária e enfrentar filas.

A seguir, confira o passo a passo completo para fazer a solicitação:

Em primeiro lugar, você deve fazer o download do aplicativo FGTS no seu celular; Depois, faça o login ou realize o cadastro caso seja o seu primeiro acesso; Em seguida, selecione a opção “Meus saques”; Agora, clique em “Outras situações de saque”; Na sequência, selecione a opção “Calamidade pública”; Agora será necessário informar o município de sua residência e encaminhar os documentos solicitados; Por fim, você pode escolher receber em uma conta da Caixa ou outro banco.

Em caso de aprovação do saque, o dinheiro irá cair na conta informada em até 5 dias úteis. Assim, você poderá realizar o saque em até 60 dias.

Saque calamidade

O saque calamidade é uma modalidade disponível para ter acesso aos recursos do FGTS do trabalhador.

Assim, os valores disponíveis poderão ajudar no momento em que mais precisam.

Atualmente, o saque calamidade já foi liberado para 56 municípios de 9 estados do Brasil.

Para ter acesso ao saque do FGTS da modalidade, é necessário que o município se enquadre em algumas das situações abaixo:

Vendavais, tempestades, furacões, tufões ou ciclones;

Inundações litorâneas resultado da invasão do mar;

Chuva de granizo;

Enchentes, enxurradas ou inundações;

Tornados e trombas d’água;

Alagamentos.

O FGTS (Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço)

O FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e todo trabalhador de carteira assinada tem direito ao benefício.

De forma resumida, sempre que você for contratado por uma empresa, a contratante deve abrir uma conta de Fundo de Garantia para você.

Assim, deve realizar aportes mensais. Além disso, você terá uma pequena porcentagem descontada da sua folha de pagamento mensalmente para arcar com este custo.

No entanto, esta é uma segurança para todo trabalhador. Isso porque os depósitos garantirão maior segurança financeira para ele e sua família em momentos específicos, como no caso de ficar sem emprego, por exemplo.

Além do saque calamidade, outras maneiras de ter acesso direto aos valores da conta do FGTS é por meio das seguintes modalidades:

Saque rescisão: na demissão sem justa causa, o trabalhador tem direito a receber o valor total da sua conta do Fundo de Garantia;

na demissão sem justa causa, o trabalhador tem direito a receber o valor total da sua conta do Fundo de Garantia; Saque aniversário: uma opção ao saque rescisão, em que o trabalhador pode sacar um determinado valor todos os anos, no mês do seu aniversário;

uma opção ao saque rescisão, em que o trabalhador pode sacar um determinado valor todos os anos, no mês do seu aniversário; Aposentadoria: é possível receber o valor total disponível ao se aposentar;

é possível receber o valor total disponível ao se aposentar; Doença grave: se o trabalhador ou um de seus dependentes estiver com doença grave.