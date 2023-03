‘Você é realmente um dos melhores de todos os tempos’: lutadores reagem à aposentadoria de Benson Hendson no Bellator 292

O legado de Benson Henderson não será esquecido tão cedo.

A estrela do Bellator e ex-campeão dos leves do UFC anunciou sua aposentadoria na noite de sexta-feira em San Jose, Califórnia, após uma derrota por finalização no primeiro round para Usman Nurmagomedov no evento principal do Bellator 292. Imediatamente após sua entrevista pós-luta, Henderson colocou suas luvas no cage, sinalizando o fim de uma carreira profissional que começou em 2006.

Henderson se aposenta com um recorde de 30-12, com vitórias sobre vários nomes notáveis, incluindo Frankie Edgar, Nate Diaz, Jorge Masvidal, Gilbert Melendez, Donald Cerrone, Clay Guida, Josh Thomson, Roger Huerta e Patricio Pitbull. Em seu auge, Henderson foi o melhor do mundo até 155 libras e conquistou o ouro do UFC nessa divisão de fevereiro de 2012 a agosto de 2013.

Seus tremendos elogios o tornaram amplamente respeitado por seus colegas, vários dos quais foram às redes sociais para homenagear “Smooth”, incluindo o ex-oponente e atual estrela do UFC Michael Chandler, que chamou Henderson de “um dos melhores de todos os tempos”.

Veja mais reações da mídia social à aposentadoria de Henderson abaixo.